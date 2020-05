Pourquoi investir maintenant dans les obligations spéculatives américaines à haut rendement à duration courte ?

1 L’importance de la sélection des titres

La sélection de titres a joué un rôle clé dans cet environnement volatil. Sur les marchés du crédit, le secteur de l'énergie, en particulier le pétrole, a été l'un des plus touchés par la forte chute de la demande causée par le coronavirus et une surabondance de l'offre. Notre stratégie « Short Duration High Yield » cherche à sélectionner les valeurs de qualité supérieure dans l’univers de la dette à haut rendement, et tout particulièrement dans le secteur de l’énergie. Nous maintenons depuis longtemps une sous-pondération structurelle de l'énergie et des secteurs plus liés aux matières premières. En raison de la volatilité inhérente à ces entreprises, bon nombre de ces types de crédit ne correspondent pas à notre profil de risque.